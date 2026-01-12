Ученые предупреждают: текущий цикл Солнца может преподнести новые сюрпризы

Текущий 25-й солнечный цикл оказался почти в два раза сильнее, чем прогнозировалось, и может еще преподнести сюрпризы, сообщили РИА Новости со ссылкой на руководителя Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергея Богачева.

По словам ученого, цикл, который изначально оценивался как относительно слабый, развился значительно интенсивнее. Несмотря на это, движение цикла указывает на постепенный переход к его минимуму, однако вероятность неожиданных событий сохраняется.

Богачев подчеркнул, что человечество располагает наблюдениями лишь за 24 солнечными циклами, охватывающими около 300 лет — крайне короткий период по сравнению с историей Солнца в несколько миллиардов лет. За время доступных наблюдений случаев циклов с двумя пиками зафиксировано не было, поэтому появление второго максимума в 25-м цикле стало бы неожиданностью.

Ученый уточнил, что на данный момент нет теоретической модели солнечных циклов, и все выводы строятся на эмпирических данных предыдущих наблюдений. Если в 2026 году произойдет перелом цикла и появление второго пика активности, это станет редким и непредсказуемым явлением.

Ранее стало известно, что NASA смоделировало гибель земной биосферы из-за Солнца.