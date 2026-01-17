Ученые раскрыли механизм работы мозга при столкновении ожиданий с реальностью

Американские нейробиологи выявили конкретные зоны мозга, ответственные за обработку ситуаций, когда реальность не соответствует нашим ожиданиям. Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, объясняет, как мозг регистрирует подобные «ошибки» и обновляет нашу картину мира.

Ежедневно мы сталкиваемся с несоответствиями: встречаем старого друга с неожиданной прической или ощущаем запах, не соответствующий ожидаемому продукту. Команда ученых из Медицинской школы Северо-Западного университета под руководством Торстена Канта установила, что за фиксацию таких «ошибок прогноза» отвечает средний мозг, а за последующее обновление информации — орбитофронтальная кора, ключевая область для принятия решений.

В ходе эксперимента участникам создавали ассоциации между запахами и едой, а затем нарушали эти связи (например, предлагая карамель с запахом мяса). Данные МРТ показали, что в момент осознания несоответствия сначала резко активизировался средний мозг, а затем — орбитофронтальная кора, которая «перезаписывала» устаревшую информацию.

Ученые полагают, что в этом процессе ключевую роль играют дофаминовые нейроны. Это подтвердил и аналогичный эксперимент на грызунах. Открытие помогает понять фундаментальные механизмы обучения, адаптации и принятия решений человеком.

