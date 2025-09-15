Ученые раскрыли механизм разрушения костей после COVID-19

Ученые Сеченовского университета провели исследование, выявившее уникальный механизм развития остеонекроза головки бедренной кости (ОНГБ) у пациентов, перенесших COVID-19. Его результаты опубликованы в научном журнале MDPI.

Заболевание характеризуется массивным накоплением тучных клеток в зонах фиброза и тромбоза сосудов, что приводит к гибели костной ткани.

До пандемии основными причинами ОНГБ были длительный прием стероидов, алкоголизм и травмы. Однако с 2020 года число случаев заболевания среди переболевших коронавирусной инфекцией резко возросло. ОНГБ вызывает сильную боль, потерю подвижности и часто требует проведения эндопротезирования сустава.

Патоморфологический анализ образцов костной ткани 88 пациентов (41 с постковидным ОНГБ и 47 с ОНГБ другой этиологии) выявил значительные различия. Постковидная форма характеризуется в 9,1 раза большим содержанием тучных клеток, в 5,6 раза большим объемом фиброзной ткани и в 2,6 раза более частым тромбозом сосудов.

Исследователи установили, что тучные клетки активируются под действием вируса через рецепторы ACE2 и HRH1. Это приводит к выбросу провоспалительных, профибротических и протромботических веществ, нарушающих микроциркуляцию и вызывающих гибель костной ткани. Группу риска составляют все переболевшие COVID-19, независимо от тяжести течения заболевания.

Перспективным подходом к выявлению риска является клинико-лабораторная диагностика содержания и активности тучных клеток в суставных тканях. Хотя препараты, контролирующие образование тучных клеток, уже существуют, их эффективность при постковидном остеонекрозе пока не изучена.

Дальнейшие исследования будут направлены на детальное выявление патогенетических механизмов участия тучных клеток в формировании постковидных осложнений.

