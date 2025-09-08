В России разработали специальный ИИ, упрощающий компаниям проверки кодов

Российские ученые разработали инновационную систему искусственного интеллекта (ИИ) для проверки исходного кода, которая позволяет сократить время тестирования и контроля качества программного обеспечения (ПО) в 5-6 раз без потери эффективности. Об этом со ссылкой Исследовательский центр Т-Технологий во Владивостоке сообщил ТАСС.

Новый метод применили на цифровой инфраструктуре крупного российского банка. Он показал высокую эффективность при работе с большими и сложными кодовыми базами.

Система работает на основе анализа изменений в исходном коде и прогнозирования тестов, которые с наибольшей вероятностью выявят ошибки.

Отмечается, что принцип работы схож с фильтрацией электронной почты — наиболее «рисковые» участки кода проверяются в первую очередь, что ускоряет процесс и снижает нагрузку на тестовые системы. Методика позволяет отказаться от дорогостоящих сопоставлений старого и нового кода, сокращая ресурсы и время проверки.

Новая система совместима с любым языком программирования и не требует дополнительной настройки под конкретный проект. Она выявляет ключевые изменения в коде, анализирует частоту ошибок и подбирает тесты с учетом истории сбоев, что обеспечивает выявление более 95% ошибок.

Исходный код методики опубликован в открытом доступе. Это означает, что любой разработчик или компания смогут использовать подход для ускорения тестирования своих проектов.

Эффективность системы делает ее особенно востребованной для больших и разветвленных программных баз, где традиционное тестирование занимает значительное время.

Новый ИИ открывает перспективы для дальнейшей автоматизации процесса контроля качества программного обеспечения, снижает затраты и повышает скорость выпуска обновлений, что может существенно повлиять на развитие цифровой инфраструктуры в России.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что внедрение генеративного ИИ может увеличить эффективную численность штата и заменить мигрантов в России.