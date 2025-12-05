Ученые раскрыли цепочку событий, которая привела к пандемии чумы в Европе
CEE: извержения вулканов в 1345 году вызвали голод и «убили» половину Европы
Ученые восстановили цепочку событий, которая привела к одной из самых страшных пандемий в истории человечества — эпидемии бубонной чумы, известной как «черная смерть». Результаты исследования опубликованы в научном журнале Communications Earth & Environment.
Все началось с масштабных извержений вулканов в 1345 году, вызвавших значительное похолодание климата и, как следствие, катастрофические неурожаи по всей Европе.
Острая нехватка продовольствия и начавшийся голод заставили крупные торговые республики, такие как Венецианская, искать зерно за пределами континента. Они наладили импорт из регионов Золотой Орды. Однако вместе с жизненно важным грузом, вероятнее всего, на кораблях прибыла и смертоносная инфекция.
Первые случаи заболевания были зафиксированы в Венеции спустя всего два месяца после прибытия зерна из пораженных чумой областей. Аналогичные вспышки почти сразу были отмечены в других крупных портах — Падуе, Марселе и Пальме-де-Майорке.
Исследование показывает, что регионы, обладавшие собственными продовольственными запасами, столкнулись с пандемией значительно позже.
Таким образом, торговые связи, изначально установленные для спасения от голода, невольно стали самым быстрым каналом распространения смертельной болезни по всему континенту.
