Ученые нашли точку невозврата: после 75 лет человек начинает необратимо разрушаться

Ученые из Университета Далхаузи в Канаде провели исследование, в ходе которого определили возрастной диапазон, после которого человеческий организм теряет способность эффективно восстанавливаться после заболеваний и травм. В исследовании приняли участие почти 13 000 человек со средним возрастом 67 лет, пишет aif.ru.

Для измерения состояния здоровья специалисты разработали специальный «индекс хрупкости», который отражал количество дефицитов у каждого участника. На основе этого индекса и новой математической модели старения были отслежены изменения в двух ключевых областях: возникновение болезней и травм, а также время, необходимое для восстановления после них.

Рост индекса свидетельствовал о накоплении проблем со здоровьем и снижении способности к нормальному восстановлению. По результатам анализа данных, переломный момент наступает в возрасте от 73 до 76 лет. Ученые пришли к выводу, что устойчивость организма, смягчающая влияние внешних стрессоров, сохраняется примерно до 75 лет. После этого нарушения здоровья начинают накапливаться с большей скоростью.

Также в рамках исследования было установлено, что активное старение тканей организма начинается после 50 лет.

