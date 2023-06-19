Учёные рассчитали, что за 17 лет человек сдвинул земную ось на 78 см

Команда ученых из различных стран рассчитала, что в период с 1993 по 2010 годы полюс Земли сместился на 78,48 сантиметров по вине человека.

В ходе исследования ученые из Южной Кореи, Китая, Австралии и США выяснили, что причиной смещения полюса планеты стало истощение подземных вод, которое повлияло на повышение уровня моря. Истощение этих подземных вод случилось из-за деятельности человечества.

Полной достоверности данных, полученных в исследовании мешает то, что до начала 21 века было слишком мало информации о роли истощения подземных вод. Но это считается важным фактором, повлиявшим на возбуждение полюса.

Исследование лишний раз указывает на необходимость осознанного использования воды и устойчивое развитие. Понимание влияния человека на такие глобальные процессы является ключевым шагом.

Исследования полюсов могут помочь человеку изучить исторические изменения запасов воды в масштабе Земли.