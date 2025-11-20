Ученые шокировали открытием: вейпы содержат в тысячи раз больше бактерий, чем унитазы

Специалисты из лаборатории BioLabTests провели исследование, результаты которого шокировали общественность, пишет Daily Mail. Согласно полученным данным, электронные сигареты содержат в 3 тыс. раз больше бактерий, чем сиденья унитазов.

Ученые зафиксировали, что уже на третьи сутки использования количество грибков и бактерий в вейпах увеличивается в 1 тыс. раз. При этом биологическая активность была обнаружена не только в мундштуке, но и в корпусе курительного устройства.

Основной причиной столь интенсивного загрязнения вейпов является уникальная среда, формирующаяся внутри устройства. Теплый и влажный мундштук создает идеальные условия для быстрого размножения патогенных микроорганизмов.

На поверхностях вейпов могут образовываться устойчивые биопленки, которые крайне сложно удалить стандартными методами очистки. Большинство обнаруженных микроорганизмов обычно встречаются на коже человека и в окружающей среде, что делает их постоянными спутниками курильщиков.

Эксперты рекомендуют регулярно очищать курительные устройства, применяя такие же меры гигиены, как и для смартфонов, которые также являются переносчиками значительного количества микробов.

Ранее сообщалось, что в Перми студент попал в реанимацию после курения вейпа.