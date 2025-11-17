В Перми студент попал в реанимацию после курения вейпа

Учащийся одного из пермских колледжей был госпитализирован с острым приступом эпилепсии. Инцидент произошел на улице Танкистов, рядом со зданием радиотехнического колледжа.

Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Mash, непосредственно перед ухудшением самочувствия молодой человек употреблял никотиносодержащую продукцию — электронную сигарету. По предварительной версии, именно курение могло спровоцировать внезапный приступ.

До момента прибытия бригады скорой медицинской помощи помощь пострадавшему пытались оказать его сверстники. Они проводили комплекс реанимационных мероприятий, включающий непрямой массаж сердца и искусственную вентиляцию легких.

В настоящее время жизнь студента находится под угрозой. Он помещен в отделение реанимации, где врачи борются за него.

