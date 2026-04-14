Ученые сняли боль омарам аспирином и лидокаином перед ударом током

Международная группа биологов из Швеции и Испании провела эксперимент, который ставит под сомнение привычные представления о безболезненности варки ракообразных заживо. Ученые подвергли норвежских омаров воздействию электрического тока и зафиксировали у них ярко выраженную реакцию избегания, которую удалось полностью подавить с помощью обычных обезболивающих — аспирина и лидокаина. Результаты работы опубликованы в журнале Scientific Reports.

В ходе исследования специалисты отобрали 105 особей омаров вида Nephrops norvegicus и разделили их на несколько групп. Животных, попавших в «шоковую» группу, в течение десяти секунд били током непосредственно в воде. Часть подопытных за час до экзекуции получила анестезию: одним растворяли лидокаин прямо в аквариуме, другим делали инъекцию аспирина в мембрану у основания ноги.

Реакция животных без обезболивания оказалась бурной и однозначной: получив разряд, омар в среднем совершал около десяти резких ударов хвостом, пытаясь уплыть как можно дальше от источника боли. В группах, где использовались анальгетики, количество подобных движений снизилось практически до нуля. Любопытно, что сам укол аспирина вызывал у омаров сильное местное раздражение — после инъекции они активно расчесывали место укола, а уровень лактата, маркера стресса, в их гемолимфе резко подскакивал. Лидокаин, растворенный в воде, подобных побочных эффектов не вызывал.

Авторы работы подчеркивают, что способность обезболивающих купировать реакцию на шок доказывает: омары испытывают именно боль, а не демонстрируют простой рефлекс. Это удовлетворяет одному из ключевых научных критериев наличия болевого восприятия. Ученые также отметили, что стресс у животных вызывала даже простая пересадка сачком из одного резервуара в другой — в их нервных узлах менялась экспрессия гена стрессового гормона.

Полученные данные, по мнению исследователей, поднимают серьезные этические вопросы относительно широко распространенной кулинарной практики варки ракообразных живыми. Специалисты призывают к разработке и внедрению методов гуманного оглушения не только в лабораторных условиях, но и в промышленной аквакультуре и рыболовстве.