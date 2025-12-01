Ученые создали революционную вакцину, которая может побороть старость
Immortabio: ученые создали препарат SenoVax, который может удлинить жизнь
Фото: [Подмосковье сегодня/Сгенерировано нейросетью]
Ученые создали революционный препарат SenoVax, который в ходе экспериментов показал способность удваивать продолжительность жизни подопытных животных, передает портал Immortabio.
Действие вакцины основано на активации иммунной системы для целенаправленного уничтожения стареющих (сенесцентных) клеток. Кроме этого, препарат показал эффективность в снижении роста опухолей благодаря удалению поврежденных раковых клеток.
Разработчики анонсировали амбициозные планы на будущее. Они намерены объединить терапию SenoVax с другим перспективным методом — StemCellRevivify.
Предполагается, что сочетание двух подходов позволит одновременно бороться с накоплением поврежденных клеток и снижением естественной регенерации тканей, что может стать значительным шагом в медицине и продлении периода здоровой жизни.
Реакция общественности на это открытие разделилась: некоторые восхищены перспективами научного прорыва, другие — относятся к нему с осторожным скептицизмом.
Специалисты подчеркивают, что для перехода к клиническим испытаниям на людях необходимы дополнительные многолетние исследования, так как борьба со старением является комплексной задачей, требующей сочетания нескольких терапевтических методов.
В мире уже существует значительный интерес к подобным разработкам. Над препаратами, удаляющими сенесцентные клетки, активно работают научные группы в США и Японии. В России основные усилия сосредоточены в области генетических и стволовых технологий.
