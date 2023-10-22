Ученые трех регионов РФ создали хаб для изучения климата в Сибири

Исследователи Алтайского края, Кемеровской и Новосибирской областей планируют создать Сибирский климатический хаб с целью совместного изучения климата. Об этом сообщает « Онлайн-журнал Сибдепо ».

Отмечается, что запуск проекта обсудили на встрече с властями Кемеровской области.

Добавляется, что также в рамках встречи провели беседу относительно реализации совместных проектов Научно-образовательного центра «Кузбасс» и СибБиоНОЦ.