Ученые успешно испытали на людях препарат, избирательно снижающий уровень триглицеридов

Международная исследовательская группа объявила об успешном завершении первой фазы клинических испытаний инновационного препарата, который целенаправленно снижает уровень триглицеридов в крови. Результаты революционного исследования опубликованы в авторитетном журнале Nature Medicine .

Триглицериды — это жиры, которые организм накапливает в качестве энергетического резерва. Однако их избыток в крови (гипертриглицеридемия) является серьезным фактором риска, провоцирующим инфаркты, инсульты и острый панкреатит. Существующие методы терапии часто имеют ограниченную эффективность или побочные эффекты, что стимулирует поиск принципиально новых решений.

В центре внимания ученых из компании OrsoBio во главе с Йоханом Ауверксом и Мани Субраманианом оказался ключевой регулятор жирового обмена — белок Liver X Receptor (LXR). Его общая блокировка небезопасна, так как он важен для защиты других тканей. Новация исследователей заключается в создании соединения TLC-2716, которое действует как «инверсный агонист», избирательно подавляя активность LXR только в печени и кишечнике — основных органах синтеза жиров.

Выбор мишени был не случайным. Ученые проанализировали обширные генетические базы данных и с помощью методов менделевской рандомизации доказали, что именно вариант рецептора LXRα в печени напрямую влияет на повышение уровня триглицеридов у человека.

Доклинические испытания на животных моделях и органоидах человеческой печени продемонстрировали многообещающие результаты: препарат не только снижал уровень липидов в крови, но и уменьшал жировую инфильтрацию печени, воспаление и фиброз. Токсикологические исследования подтвердили его преимущественное накопление в целевых органах.

В рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании I фазы здоровые добровольцы принимали TLC-2716 один раз в сутки в течение двух недель. Препарат показал отличный профиль безопасности. При этом был зафиксирован выраженный терапевтический эффект: на максимальной дозе уровень триглицеридов снижался почти на 40%, а остаточного холестерина после еды — на 61%, даже у людей с изначально нормальными показателями. Это открывает новые перспективы в лечении метаболических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее сообщалось, что препараты со статусом прорывной терапии вызывают больше побочных реакций.