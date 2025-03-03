Ученые установили на часах Судного дня 89 секунд до ядерного удара РФ по Лондону

На часах Судного дня зафиксировано критическое значение: всего 89 секунд до потенциального ядерного удара, направленного на Лондон, сообщило издание Daily Express.

В Великобритании продемонстрировали возможные последствия атаки баллистической ракетой, теоретически выпущенной с территории России.

Хотя вероятность реального ядерного конфликта оценивается как крайне малая, полное исключение такого сценария невозможно. Ученые отмечают, что 89 секунд — это минимальное время, оставшееся до возможного удара по британской столице.

На онлайн-ресурсе NuclearSecrecy.com представлена интерактивная карта, визуализирующая разрушения, которые могут быть вызваны различными типами ядерного оружия. В качестве примера рассматривается удар ракетой типа «Тополь», эпицентр которого, по расчетам, придется на центральную часть Лондона.

Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с королем Великобритании Карлом III.