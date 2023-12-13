Ученые в ближайшее время найдут признаки внеземной жизни

Королевский астроном Шотландии, профессор Кэтрин Хейманс отмечает, что Вселенная – это бесконечное пространство, поэтому очевидным является тот факт, что Земля – не единственная планета, где есть разумная форма жизни.

Отмечается, что многие миссии, которые стартовали или готовятся полететь в космос в поисках «новой» жизни, подтверждают, что наш мир готовится к старту космической гонки за научным открытием всех времен.

Самые «позитивные» эксперты считают, что «новую» жизнь люди обнаружат уже в этом веке, возможно, даже через несколько лет. Некоторые специалисты подчеркивают, что удивятся, если в процессе поисков внеземной цивилизации ее не обнаружат.

Человечество на протяжении многих лет задается вопросом о том, есть ли жизнь вне планеты Земля. В последнее время ученые и астрономы ставят этот вопрос уже другим образом: когда именно она обнаружится?

«Однако теперь у нас есть технологии и возможность ответить на вопрос, одиноки ли мы в космосе», – подчеркнула Хейманс.

Зона жизни

Современные телескопы обладают способностью анализировать атмосферу планет, вращающихся вокруг далеких звезд, в поиске химических соединений, который указывают на возможное существование жизни (исходя из опыта Земли, разумеется).

Первые намеки на подобные открытия появились в начале сентября. В атмосфере планеты K2-18b, находящейся на расстоянии 120 световых лет от нас, были обнаружены потенциальные признаки газа, производимого некоторыми морскими организмами в условиях Земли.

Эта планета расположена в так называемой Зоне жизни, или обитаемости (в англоязычной литературе она известна как Зона Златовласки), то есть она находится на таком расстоянии от своей звезды, что температура на ее поверхности позволяет воде, если она там присутствует, находиться в жидком состоянии, что, в свою очередь, является необходимым условием для поддержания жизни.

Ученые ожидают, что примерно через год их гипотеза будет либо подтверждена, либо опровергнута.

По словам руководителя проекта, профессора Никку Мадхусудхана из Института астрономии Кембриджского университета, в случае успеха эти открытия кардинально изменят наше представление о поиске внеземной жизни.

Запуск сильнейшего телескопа для наблюдений

В конце этого десятилетия ожидается запуск Чрезвычайно Большого Телескопа (ELT), который, хотя и не предназначен для полетов, будет проводить исследования небесных тел из чилийской пустыни, где воздух изумительно чист. Диаметр зеркала этого телескопа составит рекордные 39 метров, что позволит ему с уникальным разрешением изучать атмосферы далеких планет.

Все три телескопа используют технологию спектрального анализа, применяемую давно для определения химического состава веществ. Отличие заключается лишь в том, что эти телескопы настолько мощные, что способны делать выводы на основе даже отдельного луча света, испущенного атмосферой изучаемой планеты, находящейся на сотнях световых лет от нас.

Фото: [ Галактика/© Pxhere.com ]

Шансы выйти на контакт с инопланетянами

Многие ученые считают, что вопрос о поиске радиосигналов от внеземных цивилизаций касается научной фантастики. Тем не менее, усилия в этом направлении продолжаются уже многие десятилетия, прежде всего благодаря американскому Институту поиска внеземного разума SETI.

Из-за огромных пространств космоса было сложно осуществить целенаправленный поиск, и поэтому SETI долгое время предпочитал выбирать направление интуитивно. Однако возможности современных телескопов, таких как «Джеймс Уэбб», выявлять наиболее перспективные зоны для разумных цивилизаций, позволяют SETI вести более устремленные исследования.

По словам Натали Кэброл, директора Центра им. Карла Сагана, входящего в состав SETI, новые возможности предоставили ученым новый стимул для поиска жизни в космосе.

Институт модернизировал свой арсенал телескопов и теперь использует специальную технику для обнаружения сигналов внеземных цивилизаций в виде мощных лазерных импульсов, идущих от далеких планет.

Астробиолог Натали Кэброл признает, что некоторые ученые относятся к поискам SETI с сомнением. Однако, по ее мнению, химические «подписи» в атмосферах далеких планет и даже микроокаменелости, возможно обнаружимые на Марсе, могут иметь различные интерпретации.

Поиск сигналов «может показаться наиболее фантастическим подходом к поиску жизни, но при этом он наиболее прямой и может принести результат в любой момент», говорит она.

30 лет назад у людей не было убедительных доказательств существования планет, аналогичных Земле, в космосе. Однако сегодня известно о более 5 тысячах таких планет, которые астрономы и астробиологи могут изучать в подробностях.

По словам Субхаджита Саркера из Кардиффского университета, участника команды по изучению K2-18b, уже существуют все предпосылки для открытия, которое может стать нечто большим, чем научный прорыв.