Ученые впервые обнаружили нейроны, связанные с хроническим стрессом

Для обнаружения клеток ученые использовали передовые технологии и методы: сочетание оптогенетики и крупномасштабной электрофизиологии.

Ученые рассказали, что еще в предыдущих исследованиях смогли проследить связь гипоталамуса и узла, но тогда не знали, из каких типов нейронов состоит этот путь. Теперь они спешат выяснить, какой тип нейрона стимулирует отвращение, которое позже превращается в стресс.

Как рассказал представитель Каролинского университета, где проводили исследование, выяснение механизма появления подобных сигналов в мозге изменит многое в лечении и фармакологии для многих заболеваний, таких как депрессия.

К удивлению ученых, исследование также показало, что реакция на стресс зависит и от пола особи. Самки реагировали на событие дольше, в то время как самцы возвращались в спокойное состояние. Как объяснили специалисты, чувствительность мозгового рецептора стресса зависит от эстрогена, который является более «женским» гормоном.