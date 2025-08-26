Ученые впервые увидели корональные петли шириной всего 21 км

Солнечный телескоп имени Иноуэ (Daniel K. Inouye Solar Telescope) на Гавайях совершил революционное наблюдение, запечатлев солнечную вспышку класса X1.3, пишет портал Rutab.net. Она произошла 8 августа 2025 года в 23:12 мск.

Изображение было получено в линии H-альфа с беспрецедентной детализацией, охватывая область размером примерно 4 диаметра Земли с каждой стороны.

Исследователи зафиксировали темные нити корональных петель с рекордной четкостью. Средняя ширина этих структур составила 48,2 км, при этом некоторые петли достигали всего 21 км в ширину. Это самые тонкие корональные образования, когда-либо зафиксированные на изображениях Солнца.

Отмечается, что это открытие может кардинально изменить понимание магнитной архитектуры Солнца и значительно улучшить возможности прогнозирования космической погоды, что крайне важно для защиты спутниковых систем и земной инфраструктуры. Это первое наблюдение вспышки X-класса телескопом Inouye с момента начала его полноценной научной деятельности.

Технологической основой достижения стал инструмент Visible Broadband Imager (VBI), способный разрешать объекты размером до 24 км на солнечной поверхности. Это более чем в два с половиной раза превышает возможности следующего лучшего солнечного телескопа.

Четырехметровый телескоп, строительство которого было завершено в 2019 году, официально начал полноценную научную работу в 2022 году и продолжает устанавливать новые стандарты в солнечных наблюдениях.

