Взрыв на Солнце парализовал связь? Чем еще обернется для Земли мощнейшая за месяц магнитная буря

Мощная солнечная активность, зафиксированная с середины июня, спровоцировала геомагнитные бури на Земле. Ведущий научный сотрудник ИКИ РАН Натан Эйсмонт сообщил, что это явление способно оказать неблагоприятное воздействие на здоровье чувствительных людей и вызвать сбои в радиосвязи. В интервью «Ленте.ру» он подчеркнул , что лишь незначительная часть населения подвержена влиянию магнитных бурь, и отметил кратковременность текущего события.

Эйсмонт пояснил, что столкновение сгустка плазмы с Землей вызвало геомагнитные колебания, однако последствия этого события не являются экстраординарными или рекордными.

Он уточнил, что плазма взаимодействует не с поверхностью планеты, а с ее магнитным полем, что приводит к возмущениям. Эксперт добавил, что нынешняя магнитная буря завершится в скором времени, продлившись немногим более суток.

Эйсмонт отметил, что во время магнитных бурь люди могут испытывать легкое ухудшение самочувствия, например, головные боли. Помимо этого, он указал на уязвимость технических систем, особенно космических спутников, к воздействию геомагнитных возмущений, а также на возможность помех в работе радиооборудования.

В заключение специалист рекомендовал гражданам сохранять спокойствие и не поддаваться панике, вызванной новостями о солнечных вспышках и магнитных бурях.

