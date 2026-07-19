Ученые выяснили, почему раннее детство не остается в памяти

Новорожденный мозг устроен иначе, чем считалось раньше. Вместо того чтобы постепенно обрастать новыми связями, он изначально перенасыщен контактами, а развитие идет по пути их отсечения. Это открытие может объяснить, почему ранние годы жизни не сохраняются в памяти, пишет itcrumbs.

Исследователи изучили область CA3 гиппокампа — ключевую зону для кодирования и извлечения воспоминаний. Оказалось, что у новорожденных мышей нейроны там соединены невероятно плотно и хаотично. К подростковому возрасту число синапсов сокращается, а оставшиеся выстраиваются в упорядоченную структуру. Во взрослом мозге сеть становится разреженной и точной, что позволяет лучше различать похожие события.

Долгое время существовали две теории развития нейросетей: мозг как «чистый лист», на который опыт наносит связи, либо изначальная структура, которую жизненный опыт лишь шлифует. Эксперименты подтвердили второй вариант, но с неожиданными нюансами. Ранние контакты оказались крайне сильными — одного импульса хватало, чтобы активировать соседний нейрон. Однако взросление не добавляет новых элементов, а убирает слабые, делая сеть более избирательной.

Этот механизм может лежать в основе младенческой амнезии. Ранние события кодируются слишком широкими и перекрывающимися сигналами, которые трудно извлечь с точностью. Генетическая программа задает избыточную схему, а сенсорный опыт после рождения помогает удалить лишнее. Таким образом, формирование памяти начинается не с накопления, а с отбора внутри уже насыщенной сети.