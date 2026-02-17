Ученые выяснили, почему скифы на Нижнем Днестре избегали этой рыбы

Ученые из Москвы, Севастополя и Приднестровья провели необычное исследование: они восстановили, какую рыбу ловили и ели скифы, жившие на Нижнем Днестре в раннем железном веке. Информацию опубликовало Министерство науки и высшего образования РФ.

Работа велась на материалах раскопок в Чобручи, где обнаружили два культурных слоя: один относится к VI веку до нашей эры, другой — к IV–II векам до нашей эры.

Специалисты применили методы археоихтиологии — науки, изучающей остатки рыб на древних поселениях. Всего в раннем слое нашли 237 костных фрагментов, в позднем — 502. Это позволило с высокой точностью определить, кого именно ловили скифы и как менялись их вкусы со временем.

В VI веке до нашей эры в ходу были стерлядь, сазан, линь, лещ, сом и щука. К IV–II векам ассортимент расширился: добавились карась, язь и судак.

Бесспорным лидером оставался сазан — его доля среди улова была самой большой, причем попадались особи до 90 см длиной. Самым крупным трофеем оказался сом, который прожил около 19 лет и достигал 220 см.

Но главная загадка — осетр. Эта ценнейшая рыба, ныне считающаяся деликатесом, в пищу скифами практически не употреблялась. Ее остатков нашли ничтожно мало.

Исследователи теряются в догадках. Возможно, дело в особых вкусовых предпочтениях, религиозных запретах или способах ловли. Ответ на этот вопрос авторы работы планируют дать в отдельном исследовании.

