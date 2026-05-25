«Не догонять Голливуд»: режиссер предложил новый взгляд на российский кинематограф

Вопрос о том, способно ли российское кино конкурировать с зарубежным, регулярно всплывает в профессиональной среде и среди зрителей. Но режиссер Николай Лебедев в эфире радио Sputnik предложил взглянуть на эту проблему совершенно иначе. По его убеждению, отечественному кинематографу не нужно ни с кем соревноваться вообще.

Лебедев призывает просто делать свое дело. Рассказывать те истории, которые хочется рассказать, используя те средства и возможности, которые есть здесь и сейчас. Главный критерий успеха — не количество полигонов в компьютерной графике и не масштаб спецэффектов, а искренность и человечность. Если история по-настоящему трогает, если она волнует зрителя глубоко и лично, то ее несовершенная графика перестает иметь значение. Такая картина остается в душе надолго.

В качестве идеального примера режиссер приводит фильм «Человек-амфибия». Этой картине уже больше шестидесяти лет, но она до сих пор прекрасно смотрится и вызывает восхищение у новых поколений. Секрет вовсе не в спецэффектах своего времени. Секрет — в чистоте человеческих отношений и в пронзительной драме одинокого человека, который отчаянно пытается найти близкую душу. Именно эта эмоциональная правда перешагивает через десятилетия и технологии.

Значит ли это, что российскому кино не нужно развивать техническую базу или стремиться к мировым стандартам? Конечно, нет. Но Лебедев напоминает о простой, но часто забываемой вещи: никакие спецэффекты не спасут пустую историю, а по-настоящему человеческая история не требует идеальной графики. Поэтому вместо того, чтобы догонять и перегонять Голливуд, отечественным режиссерам стоит сосредоточиться на том, что у них получается лучше всего, — на честном рассказе о людях и их чувствах.

Ранее режиссер культовой «Бригады» объяснил, почему сериал не получил продолжения.