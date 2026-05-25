Старые методы реабилитации времен Афганистана возвращают в больницы: психологи уходят

Прогнозы специалистов по росту числа пациентов

В Российской Федерации отмечается недостаток медицинских кадров, способных оказывать качественную психологическую помощь ветеранам, столкнувшимся с посттравматическим стрессовым расстройством. Руководитель Научно-исследовательского института психического здоровья Томского НИМЦ, академик Российской академии наук Николай Бохан подчеркнул, что на фоне продолжающихся боевых действий число военнослужащих с расстройствами ментального спектра будет неизбежно увеличиваться. Он отметил, что работать с данной категорией граждан должны исключительно профессионалы, имеющие специализированное образование.

Специфика обучения и подготовки медицинских кадров

Главная сложность заключается в необходимости организации дифференцированной переподготовки кадров. Систему обучения требуется дополнить специальными практическими циклами, посвященными непосредственно терапии и поддержке людей с ПТСР. На сегодняшний день к процессу передачи опыта привлечены специалисты, которые в прошлом занимались реабилитацией участников афганской кампании. При этом академик добавил, что подобная работа сопряжена с колоссальным эмоциональным давлением на самих терапевтов, поэтому далеко не каждый специалист психологического профиля готов к такому роду деятельности.

Открытие специализированного центра реабилитации

Для решения проблемы с размещением и лечением пациентов планируется расширение медицинской инфраструктуры. Николай Бохан сообщил, что в 2027 году запланировано открытие нового центра, где профильную помощь смогут получать люди с диагностированным посттравматическим синдромом. Будущее медицинское учреждение планируют разместить в Томске на улице Говорова.