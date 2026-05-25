Мужчины не завидуют: психолог объяснила, почему это миф

О мужской зависти говорят заметно реже, чем о женской, но это вовсе не значит, что сильный пол завидует меньше. Просто так устроено общество: признаваться в подобных чувствах для мужчины практически табу. Эту тему в интервью радио Sputnik подняла психолог Любовь Наумова, которая объяснила, почему тихая зависть опаснее громкой.

По ее словам, с детства мальчикам транслируют четкую установку: ты должен быть сильным, успешным, быстрее и выше других. Завидовать нельзя — это почти как плакать, то есть стыдно и не по-мужски. Но эмоции от запретов никуда не исчезают, они просто уходят вглубь и начинают проявляться в искаженных формах. Вместо честного «мне тоже этого хочется» мужчина обесценивает чужой успех: фразы вроде «да это ерунда», «ему просто повезло» или «ничего особенного» — это классическая защита от внутреннего дискомфорта. Так подавленная зависть превращается в цинизм, агрессию или холодное отрицание.

Эксперт добавила, что здесь кроется главная опасность. Когда человек не распознает свою зависть, он теряет возможность использовать ее как ориентир для развития. Вместо того чтобы понять, чего он сам хочет и куда двигаться, он застревает в бесконечных сравнениях и отрицании. В бытовом языке это часто делят на так называемую «белую» и «черную» зависть. Первая могла бы стать стимулом к росту, но в подавленном виде запускается именно вторая — та, которая разрушает и самого человека, и его отношения с окружающими.

Наумова подчеркивает: зависть — это абсолютно нормальная человеческая эмоция. В здоровом виде она работает как навигатор, показывая, где лежат нереализованные желания и потенциал. Поэтому задача не в том, чтобы искоренить зависть раз и навсегда, а в том, чтобы научиться ее замечать, признавать и переводить в конструктивные действия, а не в саморазрушение и войны с чужим успехом.

Ранее психолог Морганюк объяснила причину женской агрессии в адрес ярких коллег.