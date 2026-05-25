Онлайн-записью в кружки и секции воспользовались почти 11 тыс. раз за неделю в Московской области

За последнюю неделю жители Московской области обратились к электронной услуге по записи в кружки и секции почти 11 тыс. раз. С начала 2026 года количество онлайн‐заявлений превысило 130 тыс., сообщили в пресс‐службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Такой высокий спрос подтверждает растущую популярность цифровых сервисов среди жителей региона и удобство перехода на электронные услуги в сфере дополнительного образования.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» реализована на региональном портале госуслуг. Найти ее можно в двух местах: в разделе «Образование» → «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги».

Сервис разработан с учетом потребностей современных семей: он позволяет подать одно заявление сразу на несколько кружков и секций. Родители могут выбрать программы в организациях культуры, спорта и образования по всему Подмосковью — от художественных студий и музыкальных школ до спортивных секций и научно‐технических клубов. Это экономит время и избавляет от необходимости заполнять отдельные формы для каждого направления.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье получило 578 дипломов на Всероссийской олимпиаде школьников.

