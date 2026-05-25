Популярный стример Insider исчез прямо перед вылетом в Сербию

В Москве при загадочных обстоятельствах пропал популярный стример Иван Андреев, более известный как Insider, сообщает «Лента.ру». Как сообщила его жена Валерия, связь с мужем прервалась утром 18 мая.

По словам девушки, в тот день Андреев покинул дом в Москве, направляясь на деловую встречу, и исчез. Вечером 18-го числа у стримера был запланирован вылет в Белград, однако в пункт назначения он так и не прибыл. Мобильный телефон блогера выключен.

Близкие блогера бьют тревогу. Друзья Ивана, включая известных блогеров Evelone, Mokrivskiy и Maddyson, также сообщили о пропаже и в своих аккаунтах попросили всех, кому что-либо известно о его местонахождении, незамедлительно связаться с ними.

Версии о случившемся выдвигаются самые разные. По одной из них, Андреев мог стать жертвой собственного бизнеса. Стример Владимир Братишкин заявил, что Insider последние годы ушел из активного стриминга и занимался криптовалютой. По его словам, Андреева видели в районе Москва-Сити, который он называет не иначе как «опасным хабом для криптовалютчиков» и «богатым гетто». Другой знакомый Ивана, Voodoosh, подтвердил, что Андреев был «непростым челиком» и занимался инвестициями.

Ранее сообщалось, что блогершу раскритиковали за сравнение Кемерова с фильмом ужасов.