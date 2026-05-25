«Чайный гриб лучше»: телеведущий Малоземов сравнил ферментированные напитки

По его словам, индийский морской рис — это даже не рис в привычном понимании. На самом деле это слизистые грибки, похожие на рисинки, которые также называют водным кефиром. По сути, это родственник знакомого всем чайного гриба, который в последнее время тоже пережил маркетинговую гламуризацию и теперь модно именуется комбучей. Индийский морской рис точно так же ферментирует жидкость, придавая ей терпковатый вкус, и ничего сверхъестественного в нем нет. В целом ферментированные продукты действительно полезны. Это пробиотики, органические кислоты, витамины и биоактивные вещества, которые вырабатывают грибки в процессе брожения. Сам по себе такой напиток может быть приятным на вкус и освежать. Но проблема в том, что производители томатного рассола на морском рисе явно переоценивают его свойства. Даже в собственном корпоративном журнале они вынуждены признать: содержание соли в напитке составляет 1,5%. А это автоматически вычеркивает его из рациона тех, кто сидит на бессолевой диете.

Более того, Малоземов предупреждает: рассол не подойдет никому, у кого есть хоть малейшие проблемы с давлением. Соль в принципе надо ограничивать в рационе, а 1,5% — это очень серьезная цифра. Для сравнения: в квашеной капусте соли около 3%, и это тоже многовато. Так что, если уж хочется получить пользу от ферментации, гораздо разумнее выбрать ту же комбучу, но сделанную с минимальным количеством сахара — реально кисленькую и освежающую. А обычный кефир, по словам эксперта, и вовсе будет полезнее нового чудо-продукта: помимо полезных микробов, он содержит молочный белок, много биоактивных веществ и витамин D.

По его мнению, попробовать томатный рассол на индийском морском рисе, конечно, можно — хотя бы из любопытства, чтобы оценить необычный вкус. Но воспринимать его как суперфуд или ежедневную витаминную добавку точно не стоит. Это интересное изобретение, не более. Если вам нужна реальная польза для здоровья, говорят эксперты, лучше присмотритесь к старой доброй квашеной капусте, кефиру или правильно приготовленной комбуче. А новый модный напиток пусть остается просто гастрономическим экспериментом.

