Партия «Единая Россия» представила итоги выполнения Народной программы в Реутове за последние пять лет. Результаты обсудили в рамках форума «Доверие», который прошел в Центре культуры и искусств.

По словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова, в 2021 году в Подмосковье было собрано почти 800 тыс. наказов жителей, в том числе более 7 тыс. из Реутова.

«За пять лет построили сразу три важных объекта — школу на 1100 мест, поликлинику, детский сад на 250 мест. Все они появились в микрорайоне 10А. Кроме того, открыли ФОК площадью свыше 3 тыс. кв. м. До конца года достроим Академию вратарского мастерства Игоря Акинфеева и Вячеслава Чанова, которую тоже очень ждут», — рассказал Брынцалов.

В город привлекли почти 118 млрд рублей инвестиций и создали 9 тыс. новых рабочих мест.

Глава Балашихи Сергей Юров, который ранее несколько лет руководил Реутовом, также прокомментировал итоги выполнения программы.

«Я 14 лет здесь работал на разных должностях, в том числе последние 3 года — главой. Я очень хорошо знаю и город, и его специфику. Мы с командой тогда начинали многие проекты, в том числе Фабричный пруд, детский центр „Изобретариум“. Сейчас в городе уже три „Изобретариума“, а пруд стал центром притяжения реутовчан. Многое сделано, но есть и новые запросы», — сказал он.

Юров стал кандидатом предварительного голосования «Единой России» и намерен баллотироваться в Госдуму.

Жители Реутова внесли уже более 2 тыс. предложений в новую Народную программу. Предложить инициативу можно на сайте естьрезультат.рф, по телефону 8-800-200-89-50, в приемных партии и через «программные мастерские» на предприятиях.