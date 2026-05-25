Вместо Европы: косметолог пояснила, почему Россия стала центром туризма красоты

Иностранцы все чаще выбирают Россию не только для работы или туризма, но и для собственной красоты и молодости. Как отмечают эксперты индустрии, в страну потянулись гости из-за рубежа, которые раз в полгода или год специально приезжают, чтобы совместить деловые поездки с омолаживающими процедурами. Такой тренд в интервью радио Sputnik подтвердила врач-косметолог и дерматолог Надежда Гаспарян.

По ее словам, секрет этой популярности прост и прагматичен: при том же качестве процедуры в России обходятся гораздо дешевле, чем в европейских клиниках. Используются сертифицированные препараты, часто те же самые, что и в странах Европы, а работают с пациентами врачи с большим стажем и реальной практикой. Но главная особенность в том, что иностранцы обычно располагают очень ограниченным временем. Им не подходят длительные курсы — нужны методы, которые дают яркий и заметный результат буквально за один визит.

Медик добавила, что именно поэтому сформировался устойчивый спрос на конкретные процедуры. Среди аппаратных методик лидируют SMAS-лифтинг, микроигольчатый RF-лифтинг и инъекции для коллагеностимуляции. Их главный плюс в том, что эффект нарастает постепенно в течение четырех месяцев и сохраняется надолго — то есть пациент спокойно уезжает домой и наблюдает, как лицо становится моложе уже без дополнительных визитов. Также в топе контурная пластика, которая за один сеанс делает черты лица гармоничнее и свежее, и, конечно, классическая ботулинотерапия.

По ее мнению, российская косметология заняла для иностранцев нишу «золотой середины»: доступные цены, высокое качество препаратов, опытные врачи и технологии с мгновенным или пролонгированным эффектом. Причем, как подчеркивает Гаспарян, пациент после процедур не остается один на один с возможными вопросами — он всегда на связи со своим доктором и может получить оперативную консультацию. Получается, что омоложение в России становится не только эффективным, но и максимально комфортным для гостей из-за рубежа.

