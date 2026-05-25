Стали известны самые желанные свадебные даты 2026 года в Нижегородской области

Свадебный ажиотаж в Нижегородской области набирает обороты: в региональном управлении ЗАГС раскрыли список самых желанных дат для бракосочетания в 2026 году. Пары буквально разобрали красивые числовые комбинации, и теперь понятно, какие дни станут главными на свадебной карте региона. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Для многих влюбленных символизм играет решающую роль: зеркальные комбинации вроде 06.06, 08.08 или 09.09 считаются мощными талисманами для семейной жизни. Кроме того, огромным спросом пользуется дата 26.06 — просто потому, что в ней красиво смотрятся сразу две шестерки, а также 8 июля, когда в России отмечают День семьи, любви и верности.

Конкуренция за эти дни будет колоссальной. На 26 июня 2026 года, например, уже подано более 600 заявлений — это абсолютный рекорд популярности. Следом идет 6 июня с примерно 400 заявлениями, а третье место делят 8 августа (больше 300 пар) и пары чисел вроде 20 июня или 8 июля (около 200 заявлений на каждую). Также в топе оказались 26 августа, 9 и 26 сентября.

