Силовики нагрянули с обысками к известному предпринимателю из-за валютных переводов

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали руководителя компании, подозреваемого в организации схемы по выводу крупных денежных сумм в иностранной валюте с использованием фальшивых документов. Об этом пишет РБК.

Задержание при поддержке спецподразделения

В Санкт-Петербурге сотрудники профильного ведомства по экономической безопасности и противодействию коррупции провели операцию по задержанию 37-летнего генерального директора коммерческой фирмы. По информации представителей Главного управления МВД по городу и Ленинградской области, в оперативных мероприятиях, состоявшихся 21 мая, принимали участие бойцы специального полка полиции. Расследование в рамках данного дела началось еще в марте текущего года в Московском районе города. Главу компании обвиняют в проведении незаконных валютных транзакций в составе организованной группы.

Детали преступной схемы и объем выведенных средств

По данным следственных органов, руководитель предприятия играл ключевую роль в распределении обязанностей внутри криминальной структуры. Мужчина лично занимался координацией действий и отвечал за оформление поддельной документации, которая служила основанием для межбанковских переводов. С помощью этих фиктивных бланков злоумышленникам удалось незаконно переправить за пределы Российской Федерации сумму в размере не менее 48 996 160 рублей, предварительно конвертировав ее в зарубежную валюту.

Текущий статус расследования

В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста по решению судебных органов. Уголовное производство квалифицировано по статье, предусматривающей ответственность за махинации с валютой по подложным документам в особо крупном размере. В настоящий момент сыщики продолжают собирать доказательную базу, проверять фигуранта на причастность к аналогичным финансовым преступлениям, а также устанавливать личности всех остальных соучастников незаконного бизнеса.