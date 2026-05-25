Порядка 9 тыс. юных спортсменов Подмосковья проверили здоровье в НИКИ детства

С начала 2026 года здоровье в Центре спортивной медицины Научно-исследовательского клинического института детства (НИКИ) проверили почти 9 тыс. юных спортсменов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В нашем центре спортивной медицины дети проходят полное обследование — и занимается этим целая команда врачей», - сказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

По ее словам, в результате профилактический осмотр занимает не более трех часов. Его проводят врач спортивной медицины, педиатр, кардиолог, травматолог-ортопед, дерматовенеролог, спортивный психолог и другие специалисты. После этого ребенку выдают заключение о допуске к тренировкам и соревнованиям.

Специалисты принимают спортсменов-представителей сборных команд по 160 видам спорта, в том числе, карате, сноубордингу, прыжкам на батуте и так далее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.