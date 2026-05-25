Любимая каша россиян установила абсолютный рекорд по продажам в магазинах

Исследования розничного рынка продемонстрировали доминирование гречки в сегменте круп для быстрой варки, а также зафиксировали изменение потребительских привычек россиян, отказывающихся от создания продуктовых запасов. Об этом пишут Ведомости .

Структура рынка порционной продукции

В крупных российских розничных сетях среди пакетированных круп, предназначенных для разового приготовления, наибольшую долю заняла гречка. Как сообщают профильные розничные ассоциации, на этот продукт приходится порядка 44% от всего объема представленного ассортимента. Вторую позицию удерживает пшено с показателем 34%, а тройку лидеров замыкает рис, доля которого составляет 19%. На все остальные разновидности зерновых продуктов суммарно приходится лишь 3%.

Если рассматривать структуру фактических продаж порционных товаров в денежном эквиваленте, то этот сегмент занимает от 12% до 18% рынка, а в натуральном выражении — от 5% до 10%, демонстрируя ежегодное увеличение на 1–3 процентных пункта. В разрезе конкретных брендов, например, по сведениям холдинга «Агроальянс», реализация гречки достигла 35%, риса — 30%, пшеничной крупы — 8%, а показатели манки и перловки зафиксировались на уровне 5% для каждой позиции.

Рост популярности булгура и новые привычки потребителей

Аналитики из компании NTech отмечают заметное увеличение денежных сборов от продаж круп в пакетах. В этот перечень, помимо традиционной тройки лидеров, вошел булгур. Общие объемы продаж данных категорий за год увеличились с 17,9% до 20,2%. При этом максимальный темп роста продемонстрировал именно булгур, продажи которого подскочили на 22%, опередив рис с ростом 13,7% и гречку с показателем 6,4%. В физическом объеме изменения оказались скромнее — с 10% до 10,6%.

Специалисты связывают высокую популярность порционного формата с глобальным изменением модели поведения покупателей. Молодая аудитория и одиноко проживающие граждане отдают предпочтение быстрой и легкой готовке. Люди стремятся приобретать минимальные объемы еды для удовлетворения текущих потребностей, из-за чего многолетняя культура формирования домашних запасов продовольствия постепенно исчезает.

Производство, экспортный потенциал и ценовая политика

По сведениям Росстата, за прошлый год отечественные предприятия сгенерировали 1,833 миллиона тонн крупяных изделий. При этом сектор демонстрирует отличные показатели экспорта. Согласно отчетам Businesstat, объем зарубежных поставок гречки составил 283 тысячи тонн. Что касается риса, то из-за аварии на ключевом кубанском водохранилище его вывоз находился под запретом с лета 2022 года и возобновился лишь в рамках установленных квот в размере 200 тысяч тонн.

Растущий спрос вынуждает заводы переоснащать линии под выпуск быстрой продукции, хотя стандартные упаковки весом до 1 килограмма все еще доминируют в бюджетном секторе. Из-за дорогостоящей технологической цепочки и стоимости материалов порционные пакеты стоят в 1,7–2,5 раза дороже классических аналогов. Статистика онлайн-касс «Эвотор» наглядно иллюстрирует эту разницу. В весенний период килограмм порционной гречки оценивался в 227 рублей против 99 рублей за обычный мешок, а цена аналогичного объема риса составляла 369 рублей за пакетированный вариант и 149 рублей за стандартный.