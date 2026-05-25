234 почетных донора появилось с начала года в Московской области

С начала текущего года 234 жителя Подмосковья удостоились почетного звания «Почетный донор России». Об этом сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин. Всего в области сейчас проживает почти 28 тыс. обладателей этого высокого звания — людей, чей многолетний вклад в развитие донорского движения спасает жизни и помогает пациентам по всему региону.

Звание «Почетный донор России» присваивается тем, кто на регулярной основе безвозмездно сдает кровь и ее компоненты. Чтобы его получить, необходимо выполнить одно из условий: сдать цельную кровь не менее 40 раз, сдать плазму крови не менее 60 раз или комбинировать сдачу цельной крови и ее компонентов.

По словам Максима Забелина, рост числа почетных доноров отражает важную тенденцию: все больше людей стремятся проявить активную гражданскую позицию и оказать помощь тем, кто попал в беду. Донорство — это не просто медицинская процедура, а настоящий акт милосердия, который может стать решающим для пациентов с тяжелыми травмами, онкологическими заболеваниями, во время сложных операций или при родах с осложнениями.

