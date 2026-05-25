Молитва против стресса: почему «Отче наш» помогает успокоиться, объяснил психиатр Амен

Молитва «Отче наш» может воздействовать на мозг сильнее, чем кажется, пишет Daily Mail со ссылкой на выступление психиатра Дэниела Амена в подкасте Mature Me. По его словам, древний библейский текст, которому, согласно Евангелию, Иисус научил учеников, может помогать человеку выходить из состояния тревоги и внутренней угрозы.

Амен разобрал молитву по строкам. Фраза «Отче наш, сущий на небесах» может активировать префронтальную кору и системы привязанности, создавая ощущение безопасности. Слова «хлеб наш насущный дай нам сегодня», по его версии, возвращают внимание к настоящему моменту, а не к страхам о будущем.

Особенно важной психиатр считает строку о прощении: «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». По его словам, люди часто пропускают ее мимо ушей, хотя прощение может снижать хронический стресс и помогать эмоциональной устойчивости.

Христианский психиатр Эйприл Джой также считает, что отдельные строки молитвы могут работать как психологическая настройка: «Да будет воля Твоя» помогает отпускать контроль, «избавь нас от лукавого» — снижать чувство угрозы, а финальные слова о Царстве, силе и славе Царя небесного — возвращать внимание к смыслу и надежде.

Ученые пока осторожны: точное влияние каждой строки на мозг не доказано. Но исследования молитвы и медитации показывают, что ритмичное повторение духовных текстов действительно может влиять на стресс, внимание и эмоциональную регуляцию.