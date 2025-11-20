Ученые зафиксировали рекордное сжатие плазмосферы Земли во время геомагнитного супершторма

Геомагнитный супершторм, произошедший в мае 2024 года, вызвал беспрецедентное сжатие плазмосферы Земли — защитного слоя заряженных частиц, окружающего планету. К такому выводу пришла международная группа ученых под руководством Ацуки Синбори из Института исследований системы «Солнце–Земля» университета Нагои, опубликовавшая результаты исследования в журнале Earth Planets and Space (материал есть у « Газеты.Ru »).

В ходе наблюдений с использованием японского спутника Arase, запущенного в 2016 году для изучения плазменных волн и магнитных полей, было зафиксировано резкое сокращение границ плазмосферы. Обычно расположенная на высоте около 44 тысяч километров, внешняя граница этого защитного слоя опустилась до отметки 9,6 тысяч километров, что представляет собой минимальный показатель за всю историю прямых наблюдений.

Мощный геомагнитный шторм, вызванный серией масштабных выбросов солнечного вещества, привел к уменьшению плазмосферы до одной пятой от нормального размера всего за девять часов. Процесс восстановления защитного слоя занял более четырех суток, установив рекорд продолжительности за весь период работы спутника Arase с 2017 года.

Согласно объяснению исследователей, интенсивный нагрев полярных регионов атмосферы с последующим резким уменьшением концентрации заряженных частиц в ионосфере стал ключевой причиной замедленного восстановления плазмосферы. На пике солнечной активности магнитное поле Земли подверглось значительному сжатию, что позволило заряженным частицам проникать в обычно защищенные регионы и вызывать полярные сияния в нехарактерных широтах, включая территорию Японии, Мексики и Южной Европы.

Исследование впервые продемонстрировало прямую связь между феноменом «негативного шторма» — снижением концентрации кислородных ионов в верхних слоях атмосферы — и задержками в восстановлении плазмосферы после геомагнитных возмущений.

