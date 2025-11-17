Загадочный 3I/ATLAS вышел и стал доступен инструментам Земли

Межзвездный объект 3I/ATLAS после выхода из-за солнечного диска снова доступен для наблюдений. Об этом сообщает Monavista . Расстояние до тела превышает 200 млн км, что делает фиксацию параметров крайне сложной. По оценкам астрономов, его диаметр может составлять от 1 до 5 км. Такая разница в расчетах сохраняет интерес к природе объекта и провоцирует появление неофициальных версий.

Исследователи рассчитывают получить спектроскопические данные, которые дадут возможность определить химический состав 3I/ATLAS. Максимальное сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года на дистанции 269–280 млн км.

Во второй половине декабря к наблюдениям планируется подключить космический телескоп Hubble. Это должно предоставить дополнительную информацию о структуре и происхождении третьего межзвездного объекта, обнаруженного человечеством.

Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали загадочного гостя из глубин космоса, летящего к Земле.