Загадочный 3I/ATLAS вышел и стал доступен инструментам Земли
Межзвездный 3I/ATLAS снова оказался в зоне видимости ученых
Фото: [Фото: istockphoto.com/lucentius]
Межзвездный объект 3I/ATLAS после выхода из-за солнечного диска снова доступен для наблюдений. Об этом сообщает Monavista. Расстояние до тела превышает 200 млн км, что делает фиксацию параметров крайне сложной. По оценкам астрономов, его диаметр может составлять от 1 до 5 км. Такая разница в расчетах сохраняет интерес к природе объекта и провоцирует появление неофициальных версий.
Исследователи рассчитывают получить спектроскопические данные, которые дадут возможность определить химический состав 3I/ATLAS. Максимальное сближение с Землей ожидается 19 декабря 2025 года на дистанции 269–280 млн км.
Во второй половине декабря к наблюдениям планируется подключить космический телескоп Hubble. Это должно предоставить дополнительную информацию о структуре и происхождении третьего межзвездного объекта, обнаруженного человечеством.
Ранее сообщалось, что астрономы зафиксировали загадочного гостя из глубин космоса, летящего к Земле.