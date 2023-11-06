Ученых из Дубны отметили премиями губернатора Подмосковья в сфере науки, технологии, техники и инноваций

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров рассказал, что местных ученых отметили премиями губернатора Московской области Андрея Воробьева за вклад в сфере науки, технологии, техники и инноваций.

Так, Александр Незванов, научный сотрудник Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ, стал лауреатом за цикл работ по направлению исследований особенностей взаимодействия нейтронов низких энергий с нанодисперсными средами.

А Владислав Шалаев, младший научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ, награжден за работу по созданию программных инструментов для изучения процессов с парой лептонов в конечном состоянии на ускорителях БАК и NICA.

«Поздравляю наших молодых ученых и желаю дальнейших успехов в научной деятельности!», - написал Тихомиров в своих социальных сетях.

Он также напомнил, что конкурс на соискание премий губернатора для молодых ученых и специалистов проходит уже двенадцать лет. За это время награду получили более ста семидесяти человек.

Ранее Андрей Воробьев призвал привлекать сотрудников в сферу агропромышленного комплекса с помощью льготной ипотеки.