Ученый доказал, что «человеческой революции» 50 тыс. лет назад не существовало

Археолог Хью Граукатт из Оксфордского университета в своем исследовании, опубликованном в журнале Quaternary Science Reviews, опроверг широко распространенную теорию о «внезапном когнитивном прорыве», который якобы сделал человека современным. Ученый проанализировал археологические, генетические и палеоантропологические данные и пришел к выводу, что формирование современного поведения заняло сотни тысяч лет и проходило нелинейно. Об этом сообщает портал Interesting Engineering.

В научной среде долгое время доминировала гипотеза о «верхнепалеолитической революции». Считалось, что около 50 тысяч лет назад произошел резкий скачок в работе мозга, который привел к появлению сложных технологий, искусства и активной экспансии человека разумного по планете. Однако Граукатт утверждает, что подобная картина является чрезмерным упрощением. В беседе с журналистами он заявил, что стремление объяснить эволюцию человечества единственным решающим моментом ограничивает возможности науки, и призвал рассматривать всю совокупность данных со всеми ее сложностями и противоречиями. По данным исследователя, элементы «современного» поведения — украшения из раковин, костяные орудия, использование охры и организация очагов — фиксируются в археологической летописи задолго до предполагаемой «революции». Более того, такие достижения появлялись в одном регионе, исчезали в другом и возникали снова спустя тысячи лет, что опровергает идею единого глобального прорыва.

Граукатт обращает внимание на серьезные проблемы с датировкой ключевых находок. В качестве примера он приводит фрагмент верхней челюсти, обнаруженный в пещере Мислия на территории Израиля. В одном исследовании возраст находки был оценен в 180-190 тысяч лет, однако использование других методов анализа способно изменить эти оценки в диапазоне от 70 до 185 тысяч лет. Такие расхождения, по мнению ученого, заставляют с осторожностью относиться к построению глобальных теорий на основе одного вида данных.

Генетические исследования также не поддерживают теорию единого скачка. Различные популяции древних людей неоднократно смешивались и разделялись, постепенно внося свой вклад в развитие интеллекта, анатомии и технологий. По мнению автора работы, эволюция человека была нелинейным, гибким и экспериментальным процессом, а не результатом одного великого открытия.