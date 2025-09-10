Ученый назвал причины обрушения магнитной бури на Землю

В ночь на среду жители Земли столкнулись с неожиданным природным явлением — внезапной магнитной бурей, которая полностью отсутствовала во всех прогнозах. Еще за сутки до события геомагнитная обстановка оценивалась как полностью спокойная, что сделало произошедшее полной неожиданностью для специалистов и метеочувствительных людей. Как пояснил «Вечерней Москве» доктор физико-математических наук Сергей Пулинец главный научный сотрудник Института космических исследований РАН, причина явления остается предметом изучения.

По его словам, основная гипотеза связывает бурю с процессами в хвосте магнитосферы Земли, где могла возникнуть мощная спонтанная суббуря. В отличие от обычных магнитных бурь, вызываемых солнечной активностью, этот тип возмущений рождается внутри магнитосферы планеты из-за внутренней неустойчивости.

Ученый добавил, что такие события имеют важные последствия для понимания космической погоды. Суббури, обычно локализующиеся в высоких широтах, в этот раз оказались достаточно сильными, чтобы распространиться на средние широты и быть зафиксированными как полноценная магнитная буря. Это демонстрирует сложность и недостаточную изученность процессов в магнитосфере.

По его мнению, в итоге точная причина аномалии станет известна в ближайшие дни после тщательного анализа геофизических параметров. Это событие создает необходимость совершенствования методов прогнозирования и глубокого изучения механизмов спонтанных возмущений магнитосферы, которые могут значительно влиять на работу спутниковых систем и самочувствие людей даже при отсутствии видимой солнечной активности.

