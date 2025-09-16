Ученый объяснил помехи в телевещании, которые могут возникнуть в ближайшее время

Россиянам объяснили феномен возникновения помех в телевещании. В интервью RT ведущий научный сотрудник ИКИ РАН и Научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт рассказал , что перерывы в сигналах связаны с активностью Солнца.

По его словам, это явление фиксируется в период осеннего равноденствия, когда спутник-ретранслятор, находящийся на геостационарной орбите над экватором, оказывается на одной линии с Солнцем относительно земного наблюдателя.

Эйсмонт отметил, что механизм помех заключается в том, что Солнце и спутник начинают посылать радиосигналы из одной точки в пространстве.

«А Солнце — тоже радиоисточник, который посылает радиосигнал в это время из той же точки, что и спутник. Сигналы накладываются, то есть Солнце создает помехи», — отметил ученый.

Он добавил, что мощное радиоизлучение Солнца накладывается на сигнал спутника, создавая интерференцию. Это происходит раз в сутки в течение периода с 27 сентября до 20 октября.

Ученые давно знакомы с этим явлением. Именно поэтому специалисты разработали эффективные методы борьбы с ним. Современные системы телевещания используют технические решения, минимизирующие влияние солнечных помех. По словам экспертов, обычные телезрители вряд ли заметят существенные изменения в качестве вещания.

