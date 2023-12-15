Ученый Садовский рассказал о влиянии вспышек на Солнце на магнитное поле Земли

В четверг на Солнце была зафиксирована самая сильная вспышка за последние шесть лет. По словам заместителя завкафедрой ИКИ РАН Андрея Садовского, в настоящее время идет рост солнечной активности. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что пик активности еще не наступил, поэтому новые вспышки в любом случае будут.

По мнению эксперта, Солнце на данный момент проходит свой 11-летний цикл.

Он пояснил, что эти вспышки уже привычны для человека, поскольку происходят регулярно, и грозить могут только магнитными бурями. Однако это не настолько колоссальные вспышки для того, чтобы они могли разрушить магнитное поле Земли.