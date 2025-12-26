Ученый создал первую в мире пивную вакцину

Американский вирусолог Крис Бак из Национального института рака в Бетесде (США) заявил о создании необычного прототипа вакцины, который уже окрестили «пивной вакциной», пишет портал Techinsider.

Бак изучает полиомавирусы, которые имеют форму икосаэдра и естественным образом активируют иммунную систему, которые она воспринимает как сигнал опасности.

Ученый решил использовать эти свойства для создания более приятных и доступных съедобных вакцин. В своей работе он применил обычные пекарские и пивные дрожжи (Saccharomyces cerevisiae).

Бак добавил к ним вирусоподобные частицы и начал эксперименты, причем первым подопытным стал он сам. Частицы вместе с хмелем попадали в его организм при употреблении специально приготовленного напитка.

По словам ученого, он выпил несколько литров этой «пивной вакцины», после чего у него выработались специфические антитела, а каких-либо побочных эффектов он не почувствовал.

Однако его методы вызвали резкую критику в научном сообществе. Руководство Национального института рака не одобряет его деятельность и запретило ему ставить опыты на себе.

Коллеги ученого считают эксперимент «странным и ненаучным», указывая на то, что для подтверждения эффективности и безопасности необходимы клинические испытания с большой выборкой испытуемых и строгим протоколом. Единичный случай, даже на самом исследователе, не обладает необходимой статистической значимостью, отмечают они.

