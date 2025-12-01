Ученый зафиксировал «сердцебиение» у космического гостя: ученые мира объединяются

Гарвардский астрофизик Ави Леб заявил о новых аномальных свойствах межзвездного объекта 3I/ATLAS, который продолжает считать искусственным. По его данным, объект демонстрирует периодическую активность, напоминающую пульсацию, сообщает aif.ru.

В своем заявлении, опубликованном в социальной сети, ученый указал, что 3I/ATLAS проявляет активность с четким периодом в 16 часов. Леб усомнился в естественном характере этого явления, задавшись вопросом, является ли ритмичный выброс газа и пыли работой некоего механизма.

Астрофизик подчеркнул, что подтвердить или опровергнуть искусственную природу объекта может только высококачественная покадровая съемка этих струй. Он назвал получение такого видео ключевым шагом для потенциального открытия.

Объект 3I/ATLAS, обнаруженный в июле 2025 года, приближается к Земле по нестандартной траектории. Его максимальное сближение с планетой ожидается 19 декабря, что стало причиной активизации программ планетарной защиты для наблюдения.

