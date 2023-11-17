Учеными был создан пластырь для лечения межпозвоночной грыжи

Специалистами из Медицинской школы имени Перельмана был представлен пластырь, способный вылечить межпозвоночную грыжу в период движения пациента. Результаты их исследования были опубликованы в журнале Science Translational Medicine .

Сейчас врачи еще не нашли способа для полноценного лечения данного вида грыжи. Все, что может предложить пациентам медицина – это временные меры, которые будут поддерживать его состояние в стабильности. Разработка TARPS позволит медикам заполнять собой трещины и отверстия в позвоночных дисках и восстанавливать их функционирование. Пластырь также со временем высвобождает противовоспалительное лекарство, которое не дает болезни прогрессировать и предотвращает последующее усиление болей.

На данный момент изобретение было протестирована только на животных, на протяжении месяца. В скором времени планируется провести испытания на более долгий срок и на более крупных животных.