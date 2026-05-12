Уэбб распутал космическую сеть: астрономы показали, на чем держится Вселенная

Группа астрономов с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» построила самую детальную на сегодня карту крупномасштабной структуры Вселенной. Исследование в рамках проекта COSMOS-Web позволило проследить, как галактики соединялись и менялись на протяжении 13,7 миллиарда лет, и впервые заглянуть в ту эпоху, когда космосу было всего несколько сотен миллионов лет.

Речь идет о так называемой космической сети — гигантских нитях из темной материи и газа, которые, словно каркас, связывают галактики и их скопления, оставляя между собой колоссальные пустоты. Инфракрасные инструменты «Уэбба» зафиксировали слабые галактики, невидимые более старым телескопам, и обеспечили высокую точность измерения расстояний до них.

По словам ведущего автора работы, телескоп изменил представление о Вселенной, а обзор COSMOS-Web изначально задумывался для широкого и глубокого изучения космической сети. Впервые стало возможным проследить эволюцию галактик в скоплениях и нитевидных структурах — от момента, когда Вселенной был миллиард лет, до ближайших к Земле областей в пределах около миллиарда световых лет.

При сравнении с данными «Хаббла» выяснилось, что «Уэбб» показывает структуры, ранее неразличимые. Увеличение глубины и разрешения оказалось настолько существенным, что-то, что раньше выглядело как единое целое, теперь распадается на множество отдельных элементов. Карта охватывает участок неба размером примерно в три полных лунных диска.

Исследователи выложили карты и сопутствующие инструменты в открытый доступ. Любой ученый может ознакомиться с каталогом, содержащим информацию о 164 тысячах галактик. Опубликованы также видеоматериалы, демонстрирующие эволюцию космической сети на протяжении миллиардов лет.