Ураган и наводнение уничтожили неолитическую деревню в 3838 году до н. э.

Швейцарские археологи в ходе охранно-спасательных раскопок в центре города Биль (Бьен) на берегу одноименного озера обнаружили остатки неолитической деревни, которая, как показал дендрохронологический анализ, была построена около 3842 года до нашей эры и погибла в результате мощного урагана и наводнения всего четыре года спустя — в 3838 году до нашей эры. Как сообщается на сайте Археологической службы кантона Берн, это редкий пример столь древнего поселения, уничтоженного стихийным бедствием.

Под толстым, почти 4,5-метровым слоем влажного грунта, обеспечившего анаэробную среду и отличную сохранность органики, исследователи раскопали более 1300 забитых деревянных свай и около 700 прочих бревен. Анализ расположения остатков конструкций позволил установить, что на исследованной примерно на две трети территории поселения находилось как минимум 23 жилых дома. Все они несли на себе следы сильных разрушений, вызванных ураганным ветром и волнами озера.

Археологи выяснили, что древние жители предпринимали попытки восстановить свои жилища, однако, по-видимому, вскоре отказались от этой затеи и навсегда покинули это место. Обнаруженная деревня относится к так называемым свайным поселениям — распространенному в регионе типу памятников эпохи неолита, многие из которых включены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.