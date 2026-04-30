Увидеть невидимое: российские ученые обучили нейросеть находить рак поджелудочной на ранней стадии

Специалисты Балтийского федерального университета имени Канта вместе с коллегами из Южного федерального университета создали нейросетевую модель, способную переломить мрачную статистику одного из самых агрессивных онкологических заболеваний. Разработка, о которой сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, нацелена на раннее выявление рака поджелудочной железы — болезни, которую врачи до сих пор чаще всего диагностируют слишком поздно.

Именно фактор времени определяет исход. При запоздалом обнаружении лишь девять пациентов из ста проживают пять лет. Столь низкий показатель заставляет ученых искать инструменты, которые помогут опередить болезнь на месяцы и даже годы.

Новая система построена на нейросетевой архитектуре U-Net и заточена под автоматический анализ компьютерной томографии. Искусственный интеллект сканирует снимки и подсвечивает даже минимальные подозрительные участки, которые легко пропустить невооруженным глазом. По сути, врач получает цифрового ассистента, который сортирует изображения и указывает, куда смотреть в первую очередь.

Разработчики приводят впечатляющие метрики: точность модели достигла 88 процентов, а чувствительность и специфичность — по 98 процентов. Обучали алгоритм исключительно на реальных клинических снимках, что повышает доверие к его заключениям. Целевая аудитория технологии — рентгенологи, онкологи и хирурги, для которых скорость и точность диагностики напрямую конвертируются в спасенные жизни.

В профильном министерстве рассчитывают, что внедрение нейросети позволит заметно разгрузить врачей, ускорив обработку потока исследований, и одновременно повысит процент выявления рака на тех стадиях, когда вмешательство еще эффективно. Кроме того, технологию планируется масштабировать за пределы одного региона, минимизировав зависимость качества диагностики от человеческого фактора.