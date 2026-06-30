В 5 раз тревожнее обычных людей: ученые замерили уровень стресса у молодых коллег и сами испугались цифр

Почти каждый третий молодой ученый находится в состоянии психологического дистресса. К такому выводу пришла международная группа исследователей во главе с Урсом Натером из Венского университета, проведя систематический обзор и метаанализ 148 научных работ. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Цифры оказались тревожными. Согласно подсчетам, на старте научной карьеры симптомы депрессии возникали у 29,8 процента исследователей, тревогу испытывали 29,7 процента, а с расстройством пищевого поведения сталкивались 28,3 процента. Почти каждый пятый — 18,8 процента — признавался в появлении суицидальных мыслей, а 18,6 процента наносили себе повреждения. Злоупотребление алкоголем зафиксировали у 22,9 процента.

При сравнении с общим населением разрыв оказался колоссальным: депрессивные симптомы у начинающих ученых встречаются в два-три раза чаще, а тревожные — в три-пять раз чаще, чем в среднем по популяции. Любопытно, что пол, возраст и национальность практически не влияли на показатели — проблема носит универсальный характер для академической среды.