В английской пещере нашли останки трехлетней девочки, похороненной 11 тыс. лет назад

Самой ранней и наиболее значимой находкой стал скелет трехлетней девочки, погребенной около 11 тыс. лет назад, в эпоху раннего мезолита, сразу после окончания последнего ледникового периода.

Интерес ученых к пещерным памятникам объясняется их лучшей сохранностью по сравнению с открытыми поселениями или могильниками, которые часто разрушаются временем. Пещеры естественным образом защищают культурные слои и артефакты.

Первые следы человеческой деятельности в этой пещере были обнаружены спелеологами еще в 1958 году. Первые раскопки провели в 1974 году, а найденные материалы передали в музей Барроу-ин-Фернесс.

Новый этап исследований под руководством археолога Мартина Стейблса прошел в 2023 году. В результате ученые собрали и изучили 423 образца костей и зубов. Радиоуглеродный анализ показал, что останки относятся к трем разным историческим периодам: раннему мезолиту, раннему неолиту и раннему бронзовому веку.

Древнейшее захоронение, получившее название «Оссик Ласс», датируется периодом между 9290 и 8925 годами до нашей эры. Рядом с девочкой была найдена бусина, изготовленная из морской раковины, которая оказалась чуть моложе самого скелета.

Для проведения генетического анализа ученые отобрали зубы и кости шести человек. Несмотря на плохую сохранность ДНК у древнего ребенка, ученым удалось установить, что это была девочка. Большинство других останков также принадлежали девочкам или женщинам, и лишь один скелет — мужчине.

Ранее сообщалось, что на дне Атлантики нашли 60-метровые башни «Потерянного города».