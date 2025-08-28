В Берлине развернули тысячелетний молитвенный свиток без повреждений

В Берлине группа немецких ученых совершила прорыв, сумев «виртуально» раскрыть и изучить древний буддийский молитвенный свиток, остававшийся нераскрытым около тысячи лет.

Специалисты из центра Helmholtz-Zentrum Berlin применили для этой цели инновационные методы, в частности трехмерную рентгеновскую томографию и анализ на основе искусственного интеллекта. Такой подход позволил исследовать содержимое этого крошечного артефакта, не причинив ему абсолютно никакого вреда.

Как сообщил портал Arkeofili, свиток был найден внутри «гунгераа» — портативного священного алтаря, который использовали монгольские кочевники. В этих алтарях обычно помещали религиозные статуэтки, предметы украшения и молитвенные свитки, известные как «дхарани».

Эта традиция практически исчезла в результате Монгольской революции 1921 года, что делает уцелевший экземпляр, который хранится в Этнологическом музее Берлина, чрезвычайно ценным.

